Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.03.2024 : 90,8818
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.03.2024 : 99,3561
Россию атаковали 58 украинских беспилотников за ночь
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:32

Россию атаковали 58 украинских беспилотников за ночь

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников за ночь и утро 13 марта, сообщает Минобороны. Наибольшее количество БПЛА перехвачено в Воронежской области.

Всего было атаковано семь регионов: Белгородская (11 БПЛА), Брянская (8 БПЛА), Воронежская (29 БПЛА), Курская (8 БПЛА), Ленинградская (1 БПЛА), Рязанская (1 БПЛА) области.

В Рязанской области атака беспилотника вызвала возгорание на нефтезаводе. Минимум два человека были госпитализированы в результате атаки. В Воронежской области повреждена инфраструктура и жилье, учебные заведения переведены на дистанционный формат. В Глушковском районе Курской области объявлена угроза ракетной опасности.



Мир

Швеция отказалась размещать постоянные базы НАТО

Швеция отказалась размещать постоянные базы НАТО

Правительство страны озвучило свою позицию.

Читать полностью
Оператор

Оператор "Северных потоков" хочет отсудить 400 млн евро у страховщиков проекта

В тексте иска указаны примерные стоимости работ по удалению воды и стабилизации газопроводов.

Читать полностью

Общество

В московском кинотеатре

В московском кинотеатре "Художественный" пройдут показы фильмов на французском языке

В московском кинотеатре Художественный пройдут показы зарубежных фильмов на французском языке.

Читать полностью
Российский фильм

Российский фильм "Вызов" показали в центральном пекинском кинотеатре

В одном из центральных пекинских кинотеатров был показан российский фильм "Вызов" за авторством Клима Шипенко. Уже 15 марта российский блокбастер про врача, спасающего жизни на космической станции, выйдет в широкий прокат по всему Китаю.

Читать полностью

Новости