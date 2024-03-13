Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников за ночь и утро 13 марта, сообщает Минобороны. Наибольшее количество БПЛА перехвачено в Воронежской области.

Всего было атаковано семь регионов: Белгородская (11 БПЛА), Брянская (8 БПЛА), Воронежская (29 БПЛА), Курская (8 БПЛА), Ленинградская (1 БПЛА), Рязанская (1 БПЛА) области.

В Рязанской области атака беспилотника вызвала возгорание на нефтезаводе. Минимум два человека были госпитализированы в результате атаки. В Воронежской области повреждена инфраструктура и жилье, учебные заведения переведены на дистанционный формат. В Глушковском районе Курской области объявлена угроза ракетной опасности.





