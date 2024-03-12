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Десять регионов России подверглась атакам беспилотников за ночь
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:28

Десять регионов России подверглась атакам беспилотников за ночь

ПВО России уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над различными областями. Таким образом попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотники над различными областями, сообщает Минобороны. Один беспилотник сбит в Раменском районе Московской области, направлявшийся атаковать столицу.

В общей сложности перехвачено и уничтожено над территориями: Московской (2 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Белгородской (7 БПЛА), Курской (11 БПЛА), Брянской (1 БПЛА), Тульской (1 БПЛА) и Орловской (2 БПЛА) областей.

В то же время, стало известно позднее, что в Орле, предположительно, после атаки дрона горит резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе. Жителей ближайших домов эвакуировали. Площадь пожара в Орле составила 100м2, по данным МЧС.

Этой же ночью, вероятно, БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне в Нижегородской области. В результате загорелась установка по переработке нефти. Компания "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", которой принадлежит НПЗ, сообщила о приостановке работы в Кстово "в связи с инцидентом". На место ЧП прибыл пожарный поезд.

В Белгородском районе Белгородской области семь населенных пунктов лишились электроснабжения в результате атаки беспилотника на ЛЭП. Также стало известно, что Грайворонский городской округ этого же региона подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

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