В ночь с 2 на 3 марта в Крыму было уничтожены средствами противовоздушной обороны России 38 вражеских беспилотников. В результате жертв и разрушений нет. Временно было перекрыто движение по Крымскому мосту и по участку трассы "Таврида" в районе Феодосии.
Причину, по которой боевикам ВСУ беспрепятственно удается запускать дроны вглубь территории России, объяснил военный специалист по беспилотникам с позывным Лего, пишет RT. Дело в том, что вражеские БПЛА летят в "режиме молчания". То есть активно не передают никакого радиосигнала, а только используют данные со спутников для своего ориентирования в пространстве. Высоты на которых происходит перемещение дронов — до 1 тыс км.
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