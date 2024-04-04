Силы ПВО сбили еще три украинских БПЛА над Курском

Российская система ПВО сбила еще три беспилотных летательных аппарата над Курском.Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Сбито еще три украинских беспилотника в небе над Курском. Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным погибших и пострадавших среди гражданского населения нет", - написал он.