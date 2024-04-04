Силы ПВО сбили еще три украинских БПЛА над Курском

Российская система ПВО сбила еще три беспилотных летательных аппарата над Курском.Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Сбито еще три украинских беспилотника в небе над Курском. Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным погибших и пострадавших среди гражданского населения нет", - написал он.
США и Британия с 12 января нанесли 424 удара по Йемену
США и Британия с 12 января нанесли 424 удара по Йемену
Официальные лица Словакии отметили 79-ю годовщину освобождения Братиславы Советскими войсками
В Словакии отметили 79-ю годовщину освобождения Братиславы войсками Красной армии. В Словакии в боях с нацистами в 1944-1945 годах погибли 63 518 красноармейцев.
В VK Клипах стартовал сериал, посвященный умершей в блокадном Ленинграде Тане Савичевой
На платформе VK Клипы стартовала премьера сериала "Осталась одна Таня". Сериал повествует об одной ленинградской школьнице, которая вела дневник во время блокады Ленинграда. Сериал имеет документальную основу. Подобный дневник вела Таня Савичева. Режиссером сериала выступил Данила Мотин. Первая серия уже доступна.
"Московское долголетие" приглашает пенсионеров на курсы по садоводству и ландшафтному дизайну
Курсы открыты как для новичков, так и для опытных садоводов.