Президент Путин заверил президента Сирии Асада в поддержке России в урегулировании конфликта

Президент России Владимир Путин выразил поздравление с Новым годом лидеру Сирии Башару Асаду и подтвердил обязательство России по оказанию полноценной поддержки в процессе урегулирования конфликта и восстановления страны.

В телеграмме, направленной президенту Сирийской Арабской Республики, Путин выразил уверенность в долгосрочном и комплексном урегулировании ситуации в Сирии и подчеркнул, что развитие дружественных отношений и сотрудничества соответствует интересам российского и сирийского народов.