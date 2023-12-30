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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 12:45

Президент Путин заверил президента Сирии Асада в поддержке России в урегулировании конфликта

Президент России Владимир Путин выразил поздравление с Новым годом лидеру Сирии Башару Асаду и подтвердил обязательство России по оказанию полноценной поддержки в процессе урегулирования конфликта и восстановления страны.

В телеграмме, направленной президенту Сирийской Арабской Республики, Путин выразил уверенность в долгосрочном и комплексном урегулировании ситуации в Сирии и подчеркнул, что развитие дружественных отношений и сотрудничества соответствует интересам российского и сирийского народов.

Мир

Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся в Актюбинской области: пострадавших нет, пассажиров эвакуировали в мечеть

Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся в Актюбинской области: пострадавших нет, пассажиров эвакуировали в мечеть

Пассажирский автобус, следовавший из Екатеринбурга в Шымкент, опрокинулся на автодороге в Актюбинской области Казахстана.

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МИД: США планирует открыть «второй фронт» на Южном Кавказе

МИД: США планирует открыть «второй фронт» на Южном Кавказе

Об этом заявил представитель МИД России.

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Общество

Создана технология беспроводной связи через видимый свет

Создана технология беспроводной связи через видимый свет

Ученые из Южной Кореи, представляющие Пхонханский университет науки и технологий, разработали метод передачи данных через видимый свет.

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Ученые выявили новый способ определения планет, пригодных для обитания

Ученые выявили новый способ определения планет, пригодных для обитания

Международная группа исследователей разработала инновационный метод обнаружения потенциально пригодных для жизни планет.

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