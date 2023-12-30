Президент Путин заверил президента Сирии Асада в поддержке России в урегулировании конфликта

Президент России Владимир Путин выразил поздравление с Новым годом лидеру Сирии Башару Асаду и подтвердил обязательство России по оказанию полноценной поддержки в процессе урегулирования конфликта и восстановления страны.
В телеграмме, направленной президенту Сирийской Арабской Республики, Путин выразил уверенность в долгосрочном и комплексном урегулировании ситуации в Сирии и подчеркнул, что развитие дружественных отношений и сотрудничества соответствует интересам российского и сирийского народов.
Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся в Актюбинской области: пострадавших нет, пассажиров эвакуировали в мечеть
Пассажирский автобус, следовавший из Екатеринбурга в Шымкент, опрокинулся на автодороге в Актюбинской области Казахстана.
МИД: США планирует открыть «второй фронт» на Южном Кавказе
Об этом заявил представитель МИД России.
Создана технология беспроводной связи через видимый свет
Ученые из Южной Кореи, представляющие Пхонханский университет науки и технологий, разработали метод передачи данных через видимый свет.
Ученые выявили новый способ определения планет, пригодных для обитания
Международная группа исследователей разработала инновационный метод обнаружения потенциально пригодных для жизни планет.