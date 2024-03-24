Новый закон о введении вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вступает в силу. Президент России Владимир Путин подписал документы - их текст опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь граждане смогу получать выплаты, касающиеся денег, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый с 1 января 2024 года. Учитываться будут средства, внесенные за налоговый период.
По ИИС будут рассчитываться выплаты на сумму положительного финансового результата. Максимальная сумма, на которую могут рассчитывать россияне, составит 400 тысяч рублей.
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