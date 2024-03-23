Пресс-служба президента России сообщила о том, что Владимир Путин принял всю необходимую информацию о происходивших событиях в «Крокус Сити». Подробности о теракте заявили представители СК, ФСБ и МЧС.

- Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о ходе расследования теракта в комплексе "Крокус Сити Холл", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что накануне, 22 марта, произошел теракт в общественном месте. Месторасположения - подмосковный Красногорск. Пострадало более 100 человек, данные до сих пор уточняются.