Пресс-служба президента России сообщила о том, что Владимир Путин принял всю необходимую информацию о происходивших событиях в «Крокус Сити». Подробности о теракте заявили представители СК, ФСБ и МЧС.
- Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о ходе расследования теракта в комплексе "Крокус Сити Холл", - говорится в официальном сообщении.
Напомним, что накануне, 22 марта, произошел теракт в общественном месте. Месторасположения - подмосковный Красногорск. Пострадало более 100 человек, данные до сих пор уточняются.
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