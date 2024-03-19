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Кадыров поздравил по телефону Путина с победой на выборах
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:24

Кадыров поздравил по телефону Путина с победой на выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Телеграм-канале о том, как поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. Во время телефонного диалога Кадыров пожелал лидеру сил и энергии.

- Я пожелал ему неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на государственной службе и заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего нашей Отчизны, - сообщил глава Чечни.

Путин же, в свою очередь, не остался равнодушным к наступлению месяца Рамадан, попросив Кадырова передать мусульманам поздравления.

- Наш президент отметил, что видит результат, который показала Чеченская Республика на выборах, гордится им и очень благодарен каждому, кто поддержал его своим голосом, - подчеркнул Кадыров.

Сам глава Чечни присоединился к поздравлениям и словам благодарности от президента.

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