Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Телеграм-канале о том, как поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. Во время телефонного диалога Кадыров пожелал лидеру сил и энергии.
- Я пожелал ему неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на государственной службе и заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего нашей Отчизны, - сообщил глава Чечни.
Путин же, в свою очередь, не остался равнодушным к наступлению месяца Рамадан, попросив Кадырова передать мусульманам поздравления.
- Наш президент отметил, что видит результат, который показала Чеченская Республика на выборах, гордится им и очень благодарен каждому, кто поддержал его своим голосом, - подчеркнул Кадыров.
Сам глава Чечни присоединился к поздравлениям и словам благодарности от президента.
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