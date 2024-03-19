Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер сообщил о том, что выборы в России стали определенным показателем доверия граждан. Россияне верят в государственную систему, считает эксперт, а доказательство - переизбрание президента Владимира Путина.
- Это было не просто голосование за Путина, это было голосование за Россию и российскую систему, - подчеркнул Риттер в своем комментарии. - Это было голосование за будущее.
Также он отметил высокую явку на голосование, назвав ее исторически высокой и проведя сравнение с явкой избирателей в Америке. В России показатель составил 74 процента, тогда как на выборах в США в 2020 году планка остановилась на 66 процентах.
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