Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер сообщил о том, что выборы в России стали определенным показателем доверия граждан. Россияне верят в государственную систему, считает эксперт, а доказательство - переизбрание президента Владимира Путина.

- Это было не просто голосование за Путина, это было голосование за Россию и российскую систему, - подчеркнул Риттер в своем комментарии. - Это было голосование за будущее.

Также он отметил высокую явку на голосование, назвав ее исторически высокой и проведя сравнение с явкой избирателей в Америке. В России показатель составил 74 процента, тогда как на выборах в США в 2020 году планка остановилась на 66 процентах.