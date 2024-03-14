Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В своем заявлении нынешний лидер РФ попросил граждан ответственно отнестись к процессу выборов и реализовать свое право, посетив избирательные пункты. Также Путин отметил, что результаты этих выборов напрямую повлияют на ближайшее будущее страны.

- Это важное, крайне ответственное событие, - подчеркнул лидер в своей речи.

В этом году выбору будут проходить в течение трех дней - такой формат утвердили впервые за всю историю государства. Для тех, кому сложно добраться до избирательных пунктов, предусмотрели формат онлайн-голосования. В числе кандидатов - четыре человека. Это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.