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Путин: Если польские войска войдут на Украину, они заберут территорию
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:47

Путин: Если польские войска войдут на Украину, они заберут территорию

Президент России Владимир Путин рассказал о перспективах в случае вступления военных Польши на территорию Украины. Ввод войск повлечет за собой деление территорий между странами, считает лидер РФ.

- Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, - сказал Путин. - Они были от них отобраны «отцом народов» Иосифом Виссарионовичем Сталиным и переданы Украине.

На данный момент Европа обсуждает возможность отправки военных сил в поддержку Киеву, однако так и не может найти точку соприкосновения. Сейчас страны не дают конкретного ответа - ввод своих войск отрицается, но, как до этого заявил президент Франции Эммануэль Макрон, "ничего не может быть исключено".

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