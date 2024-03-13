Президент России Владимир Путин рассказал о том, что считает поведение западных политиков "балом вампиров". По словам лидера, им давно понять, что такое положение дел подходит к концу, несмотря на то, что элита привыкла "набивать брюхо человеческой плотью".
- В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах, - сказал Путин. - Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы - деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается.
Также лидер РФ напомнил, что нынешние страны-лидеры на протяжении истории эксплуатировали, а точнее "паразитировали на других народах", в число которых входят граждане Африки, Азии и Латинской Америки.
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