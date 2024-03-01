Президент страны Владимир Путин заявил о том, что программа семейной льготной ипотеки будет продлена до конца десятилетия. Такое решение правительство приняло для улучшения демографии России.
Как считает президент, падение демографии связано с отсутствием жилья у семей, поэтому рождение детей люди откладывают на неопределенный срок. При этом многодетные семьи должны стать номой в России, обозначил цели Путин.
Также он озвучил необходимость снизить уровень бедности среди многодетных больше, чем на 12 процентов. На эти цели до 2030 года в бюджете уже заложено 75 миллиардов рублей.
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