Президент страны Владимир Путин заявил о том, что программа семейной льготной ипотеки будет продлена до конца десятилетия. Такое решение правительство приняло для улучшения демографии России.

Как считает президент, падение демографии связано с отсутствием жилья у семей, поэтому рождение детей люди откладывают на неопределенный срок. При этом многодетные семьи должны стать номой в России, обозначил цели Путин.

Также он озвучил необходимость снизить уровень бедности среди многодетных больше, чем на 12 процентов. На эти цели до 2030 года в бюджете уже заложено 75 миллиардов рублей.