Президент России Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному совету. Как сообщают СМИ, эта речь станет частью предвыборной программы. До этого лидер пропускал традиционное обращение - в 2022 году это сделать было невозможно, однако в 2023 году выступление состоялось.
По предварительным данным, обращение будет содержать предложения, касающиеся развития страны. Именно на этом будет основана предвыборная программа Путина как кандидата в президенты. Также лидер намерен озвучить темы военных действий, экономики и демографии.
Последнее такое выступление состоялось в феврале 2023 года. Во время него Путин обратился к бизнесменам с просьбой оставаться со своей родиной.
Трамп высказался о смерти Навального
Трамп заявил, что смерть Навального заставила его задуматься о том, что в США много проблем: от несправедливой судебной системы до нечестных выборов.
Западный атомный сектор идёт в тупик из-за санкций
Индустрия по обогащению урана Росатома в мире доминирует, признает глава МАГАТЭ.
Ипотека – ключевой способ покупки жилья у россиян
Только каждая пятая квартира в стране покупается без ипотечного кредита.
В Apple предупредили пользователей о нежелательности использования риса для сушки промокших iPhone
Вместо просушки устройств рисом, в компании рекомендуют избегать внешних источников тепла или сжатого воздуха, а также не вставлять посторонние предметы, такие как ватные палочки или бумажные полотенца, в разъем устройства.