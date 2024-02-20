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Выступление Путина с обращением к Федеральному собранию состоится 29 февраля
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:30

Выступление Путина с обращением к Федеральному собранию состоится 29 февраля

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному совету. Как сообщают СМИ, эта речь станет частью предвыборной программы. До этого лидер пропускал традиционное обращение - в 2022 году это сделать было невозможно, однако в 2023 году выступление состоялось.

По предварительным данным, обращение будет содержать предложения, касающиеся развития страны. Именно на этом будет основана предвыборная программа Путина как кандидата в президенты. Также лидер намерен озвучить темы военных действий, экономики и демографии.

Последнее такое выступление состоялось в феврале 2023 года. Во время него Путин обратился к бизнесменам с просьбой оставаться со своей родиной.

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