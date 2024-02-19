Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы по поводу сроков начала СВО. Как сообщил лидер, военная операция на Украине не началась раньше из-за доверия к другим странам. Кремль надеялся на исполнение минских договоренностей, однако оказалось, что Европа и не собиралась реализовывать планы.

- Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер Германии и бывший президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять этих соглашений, - рассказал Путин в своем интервью журналисту Павлу Зарубину. - Но мы же этого не знали, мы же все-таки старались их реализовать, как бы сложны они ни были для, кстати говоря, обеих сторон.

Видео с интервью опубликовано на личном Телеграм-канале журналиста.