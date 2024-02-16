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Путин заверил, что программа
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:44

Путин заверил, что программа "Молодая семья" будет работать и после 2025 года

Президент России Владимир Путин рассказал о будущей работе программы "Молодая семья". Во время визита в Нижний Тагил лидер рассказал о подробностях работникам "Уралвагонзавода".

Так, Путин четко обозначил, что подобная помощь на старте семейной жизни в приоритете у государства, особенно, если у семей уже есть дети. Поэтому о приостановке программы не идет и речи, а, наоборот, ее продлят и после 2025 года. На данный момент средства на финансирование проекта уже заложены в государственный бюджет.

В 2023 году по программе было использовано 14,5 миллиарда рублей, в 2024 году бюджет увеличили до 14,7 миллиардов.

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