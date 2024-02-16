Президент России Владимир Путин рассказал о будущей работе программы "Молодая семья". Во время визита в Нижний Тагил лидер рассказал о подробностях работникам "Уралвагонзавода".

Так, Путин четко обозначил, что подобная помощь на старте семейной жизни в приоритете у государства, особенно, если у семей уже есть дети. Поэтому о приостановке программы не идет и речи, а, наоборот, ее продлят и после 2025 года. На данный момент средства на финансирование проекта уже заложены в государственный бюджет.

В 2023 году по программе было использовано 14,5 миллиарда рублей, в 2024 году бюджет увеличили до 14,7 миллиардов.