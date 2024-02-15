Президент России Владимир Путин озвучил свое мнение по поводу обвинений нынешней Германии в прошлом фашизме. По мнению лидера, это поколение не должно нести ответственность за историю, пишется в сообщении пресс-службы Кремля.

- Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер, - сказал Путин. - Лепить этот лейбл на весь немецкий народ - это нечестная позиция.

Как считает лидер РФ, нынешние обвинения - злоупотребление тем, что пережили народы Советского Союза. Поэтому он призывает отказаться от такой точки зрения и делать выводы лишь из настоящего времени.