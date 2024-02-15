Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.02.2024 : 91,4316
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.02.2024 : 97,8133
Путин: Нынешнее поколение немцев не должно нести ответственность за фашизм
  1. Главная
  2. Страна
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:17

Путин: Нынешнее поколение немцев не должно нести ответственность за фашизм

Президент России Владимир Путин озвучил свое мнение по поводу обвинений нынешней Германии в прошлом фашизме. По мнению лидера, это поколение не должно нести ответственность за историю, пишется в сообщении пресс-службы Кремля.

- Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер, - сказал Путин. - Лепить этот лейбл на весь немецкий народ - это нечестная позиция.

Как считает лидер РФ, нынешние обвинения - злоупотребление тем, что пережили народы Советского Союза. Поэтому он призывает отказаться от такой точки зрения и делать выводы лишь из настоящего времени.

Мир

Трамп: США превратились в посмешище

Трамп: США превратились в посмешище

По словам экс-президента, страна не способна решить "даже самые простые проблемы".

Читать полностью
Турецкая Анталья столкнулась с наводнением

Турецкая Анталья столкнулась с наводнением

В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей, затронув излюбленное место отдыха российских туристов. Наводнение вызвало проблемы с транспортом и повлияло на жизнь местных жителей, сельские районы и рабочие места.

Читать полностью

Общество

Овощи для борща в России немного сбавили в росте цен

Овощи для борща в России немного сбавили в росте цен

С 6 по 12 февраля цифры на ценниках изменились минимально.

Читать полностью
Подешевели: купить любимый аромат в России стало проще

Подешевели: купить любимый аромат в России стало проще

Эксперты зафиксировали резкое падение цен на духи.

Читать полностью

Новости