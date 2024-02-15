Президент РФ Владимир Путин обратил внимание общественности на то, что сейчас возможно все, в том числе и арест Такера Карлсона после проведенного интервью. Лидер напомнил, что Джулиан Ассанж сейчас находится в заключении, а тема его ареста уже никому не интересна.

- Ассанж сидит. И о нем никто уже почти не вспоминает, - сообщил Путин. - Правда, Ассанжа хотя бы обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов.

Об этом президент рассказал во время разговора с журналистом Павлом Зарубиным. При этом Путин отметил, что в США на данный момент "возможно все".