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Австрийские СМИ обратили внимание на слова Путина об отсутствии планов нападать на Прибалтику и Польшу
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:39

Австрийские СМИ обратили внимание на слова Путина об отсутствии планов нападать на Прибалтику и Польшу

Австрийская пресса внимательно ознакомилась с интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Журналисты заострили внимание на высказывание российского лидера об отсутствии планов на Польшу и Латвию - эта новость была опубликована на первых страницах.

Мнение телерадиокомпании ORF достаточно критичное. Интервью с Путиным назвали "пропагандой", а Карлсона - "скандально известным". Австрийский канал Puls24 считает, что все высказывания президента РФ "расплывчатыми", а Карлсону же досталось за то, что он не противоречил Путину.

В своем интервью лидер РФ особенно подчеркивал готовность России к переговорам для разрешения украинского конфликта и сообщил, что у него нет интереса нападать на Польшу и Латвию.

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