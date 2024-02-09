Австрийская пресса внимательно ознакомилась с интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Журналисты заострили внимание на высказывание российского лидера об отсутствии планов на Польшу и Латвию - эта новость была опубликована на первых страницах.

Мнение телерадиокомпании ORF достаточно критичное. Интервью с Путиным назвали "пропагандой", а Карлсона - "скандально известным". Австрийский канал Puls24 считает, что все высказывания президента РФ "расплывчатыми", а Карлсону же досталось за то, что он не противоречил Путину.

В своем интервью лидер РФ особенно подчеркивал готовность России к переговорам для разрешения украинского конфликта и сообщил, что у него нет интереса нападать на Польшу и Латвию.