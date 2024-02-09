Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал о своем мнении о поступке Польши в отношении Германии. Поляки перекрыли газопровод «Ямал-Европа», оставив ФРГ без голубого топлива.
- Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды - Германия, - сказал лидер РФ. - Германия кормит Польшу, а те взяли и закрыли маршрут. Зачем? Не понимаю.
Власти Польши внесли «Газпром» в санкционный список еще в 2022 году, при этом заморозив активы компании.
Интервью журналиста из США с Путиным стало "информационной бомбой"
Беседу американского журналиста и президента России в первые часы после публикации посмотрели десятки миллионов американцев. Его уже назвали "интервью десятилетия".
Байден призвал США не бросать Киев
Свою точку зрения он высказал на на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.
Военному пенсионеру, депортированному из Латвии, в России выделили квартиру
Двухкомнатную служебную квартиру 82-летнему Каткову отдали власти Калининграда.
Финляндия: Границы с Россией будут закрыты до 14 апреля
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.