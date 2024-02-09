Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал о своем мнении о поступке Польши в отношении Германии. Поляки перекрыли газопровод «Ямал-Европа», оставив ФРГ без голубого топлива.

- Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды - Германия, - сказал лидер РФ. - Германия кормит Польшу, а те взяли и закрыли маршрут. Зачем? Не понимаю.

Власти Польши внесли «Газпром» в санкционный список еще в 2022 году, при этом заморозив активы компании.