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Путин: Польша с руки клюет у немцев, но закрыла газопровод
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:27

Путин: Польша с руки клюет у немцев, но закрыла газопровод

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал о своем мнении о поступке Польши в отношении Германии. Поляки перекрыли газопровод «Ямал-Европа», оставив ФРГ без голубого топлива.

- Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды - Германия, - сказал лидер РФ. - Германия кормит Польшу, а те взяли и закрыли маршрут. Зачем? Не понимаю.

Власти Польши внесли «Газпром» в санкционный список еще в 2022 году, при этом заморозив активы компании.

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