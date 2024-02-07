Президент РФ Владимир Путин рассказал об индексации социальных выплат, которые произошли первого февраля 2024 года. Лидер сообщил подробности во время совещания с членами правительства.
- С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек, - подчеркнул Путин.
Президент обратил внимание на увеличение материнского капитала - теперь на первого ребенка сумма составляет 630 тысяч рублей, а на второго - 833тысячи. Вырос и МРОТ - до 19 242 рублей.
Также повышение коснулось страховой пенсии, которую получают 31 миллион россиян и единого пособия для семей с детьми.
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