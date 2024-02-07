Президент России Владимир Путин поздравил на сайте Кремля с юбилеем Олимпийских и Параолимпийских зимних игр, которые проходили 10 лет назад в Сочи. В телеграмме лидер называет Игры настоящим праздником спорта.

- 10 лет назад, 7 февраля 2014 года, здесь, в Сочи, был зажжен олимпийский огонь. Поздравляю вас с 10-летием этого яркого, незабываемого события, - сообщил Путин. - В красивом, гостеприимном Сочи были построены уникальные спортивные объекты, создана современная транспортная, курортная, досуговая инфраструктура.

Также президент РФ отметил, что все построенные объекты по-прежнему служат людям и приносят пользу. Например, в эти дни в городе проходят XII зимняя Спартакиада учащихся России, а также встречи прославленных атлетов, тренеров и наставников с талантливой молодежью.