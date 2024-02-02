Президент России Владимир Путин обратил внимание на программу развития кампусов в России. По словам лидера, кампусы будут площадкой для студентов, где они смогут обмениваться опытом и совместно работать. Участвовать будут студенты, аспиранты и преподаватели ВУЗов всей страны.

Строительство, запланированное в Москве, Челябинске, Нижнем Новгороде и Калининграде, должно завершится до 10 марта. Всего будет возведено 17 кампусов, а на их строительство уйдут 500 миллиардов рублей. Этот проект уже назвали проявлением качественно новых подходов к подготовке следующего поколения специалистов