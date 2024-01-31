Путин: деньги, выделенные на развитие новых регионов, не должны исчезнуть

Президент России Владимир Путин рассказал о комплексной программе развития исторических регионов страны. Как сообщил лидер, в общей сложности на эти цели было выделено 1,83 триллиона долларов. Всего в программу заложено 300 мероприятий

- Деньги посчитаны, они есть, и нужно, чтобы они никуда не исчезли, - подчеркнул Путин. - Примерно в таком же объеме, каждый год.

Сейчас, по словам президента, социально-экономическая интеграция воссоединенных регионов проходит в активном темпе. Также Путин отметил важность социально-экономического развития новых регионов: по его словам, это сравнимо с возрождением.