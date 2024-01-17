Президент России Владимир Путин обратил внимание на ход открытия новых пунктов пропуска на Дальнем Востоке. Участие в обсуждении вопроса приняли все, кто присутствовал на совещании членов правительства.

Увеличение количества пунктов пропуска расширит возможности. Разговор шел о создании погранперехода на острове Большом Уссурийском в Хабаровском крае. Новые действия помогут увеличить количество грузов: грузопоток должен повысится со второго года запуска до 1 миллиона тонн грузов. По планам правительства, строительство будет начато весной 2024 года, а закончится в 2026-м.

Российская сторона намерена поставлять стройматериалы и продукцию АПК, а в ответ получать китайские товары народного потребления, оборудование и машины.