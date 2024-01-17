Президент России Владимир Путин обратил внимание на ход открытия новых пунктов пропуска на Дальнем Востоке. Участие в обсуждении вопроса приняли все, кто присутствовал на совещании членов правительства.
Увеличение количества пунктов пропуска расширит возможности. Разговор шел о создании погранперехода на острове Большом Уссурийском в Хабаровском крае. Новые действия помогут увеличить количество грузов: грузопоток должен повысится со второго года запуска до 1 миллиона тонн грузов. По планам правительства, строительство будет начато весной 2024 года, а закончится в 2026-м.
Российская сторона намерена поставлять стройматериалы и продукцию АПК, а в ответ получать китайские товары народного потребления, оборудование и машины.
Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности
Франция намерена передать Украине необходимое вооружение. В своем обращении Макрон заявил, что Франция будет заботиться об «украинских друзьях».
Поскребли по сусекам: ФРГ заявила о сумме помощи Украине
В бюджет на военную помощь Украине заложили более семи миллиардов евро.
Найди несколько отличий: эксперт отметил разницу между российскими яйцами и заграничными
Место производства может повлиять на несколько факторов, считает ученый.
Путин обозначил главный приоритет для сотрудников ГАИ
Президент России призвал не штрафовать, а обеспечивать безопасность на дорогах.