Президент России Владимир Путин призвал сотрудников ГАИ поменять приоритеты. По мнению лидера РФ, их задача не ловить нарушителей, а следить за безопасностью движения. Об этом Путин сообщил на совещании с членами правительства в режиме ВКС.
- Задача гаишников - понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП, - сказал президент.
Кроме того, он выразил удивление, что задача регистрации аэродромной техники возлагалась на Министерство сельского хозяйства. Глава Минпромторга Денис Мантуров ответил на этот вопрос.
- Исторически начиналось все с регистрации тракторов и комбайнов, и, чтобы не перегружать в свое время советское ГАИ, занимался этим Минсельхоз, - оправдался Мантуров.
Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности
Франция намерена передать Украине необходимое вооружение. В своем обращении Макрон заявил, что Франция будет заботиться об «украинских друзьях».
Поскребли по сусекам: ФРГ заявила о сумме помощи Украине
В бюджет на военную помощь Украине заложили более семи миллиардов евро.
Найди несколько отличий: эксперт отметил разницу между российскими яйцами и заграничными
Место производства может повлиять на несколько факторов, считает ученый.
Ипотека – предмет роскоши: Центробанку могут дать право ограничивать выдачу кредитов
В Госдуму уже внесли соответствующий законопроект. Причиной стала высокая закредитованность граждан.