Президент России Владимир Путин призвал сотрудников ГАИ поменять приоритеты. По мнению лидера РФ, их задача не ловить нарушителей, а следить за безопасностью движения. Об этом Путин сообщил на совещании с членами правительства в режиме ВКС.

- Задача гаишников - понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП, - сказал президент.

Кроме того, он выразил удивление, что задача регистрации аэродромной техники возлагалась на Министерство сельского хозяйства. Глава Минпромторга Денис Мантуров ответил на этот вопрос.