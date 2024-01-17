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Путин обозначил главный приоритет для сотрудников ГАИ
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:43

Путин обозначил главный приоритет для сотрудников ГАИ

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников ГАИ поменять приоритеты. По мнению лидера РФ, их задача не ловить нарушителей, а следить за безопасностью движения. Об этом Путин сообщил на совещании с членами правительства в режиме ВКС.

- Задача гаишников - понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП, - сказал президент.

Кроме того, он выразил удивление, что задача регистрации аэродромной техники возлагалась на Министерство сельского хозяйства. Глава Минпромторга Денис Мантуров ответил на этот вопрос.

- Исторически начиналось все с регистрации тракторов и комбайнов, и, чтобы не перегружать в свое время советское ГАИ, занимался этим Минсельхоз, - оправдался Мантуров.

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