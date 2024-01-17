Президент России Владимир Путин высказал свое мнение о результатах голосования на прошлых выборах в США. По словам российского лидера, фальсифицирование более, чем вероятно, особенно в том случае, когда оно проходило посредством почты.

- Наверное, можно все сфальсифицировать. Так, как в Штатах фальсифицировали предыдущие выборы, - рассказал Путин во время беседы с главами муниципальных образований субъектов РФ. - Через голосование по почте. Ну, понятно, что такое голосование по почте.

По его мнению, бюллетени можно легко скупить, вписывать нужные данные и безо всякого контроля просто вбрасывать в почтовые ящики.