Спустя месяц после прямой линии во время пресс-конференции президент России Владимир Путин дал ответ на одно провокационное сообщение. В нем прозвучал текст «Не буду за вас голосовать». Лидер РФ отметил, что обратная связь, как и критика - важная часть взаимодействия правительства с гражданами.
- Я старался смотреть на экраны и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что там пошли другие вопросы, - рассказал Путин. - Оно было небольшое, но в заключение было написано «Не буду за вас голосовать».
Путин подчеркнул, что критика - это не повод для обиды, а руководство к действию.
- Нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили, - сказал президент.
Лидер уверен, что такой способ взаимодействия с народом помогает проработать больше проблем.
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