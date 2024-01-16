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Новое почетное звание появилось в России: Путин подписал указ
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:26

Новое почетное звание появилось в России: Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин ввел еще одно почетное звание, которого смогут добиться россияне. После подписи лидером соответствующего указа появилось звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». На данный момент официальный документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации для общего ознакомления.

Подписанный указ уже вступил в силу - официальной датой действия считается 16 января 2024 года. Как считает президент России, такое звание будет содействовать дальнейшему совершенствованию государственной наградной системы РФ.

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