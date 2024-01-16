Сотрудники Скорой помощи, находящейся в Свердловской области, настолько устали, что были вынуждены попросить помощи у президента России Владимира Путина. Аналогичную просьбу они направили и губернатору региона Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения региона Андрею Карлову. В тексте инициативная группа просить исправить работу организации.

- Мы, сотрудники, фельдшеры, медсестры, водители, заявляем протест против унизительно низких зарплат, не соответствующих тяжести работы труда экстренной службы, говорится в сообщении. - Из-за усталости персонала растет риск врачебных ошибок, из-за нехватки бригад и отсутствия гаражей часто вызовы просто не могут быть выполнены в 20-минутный норматив.

На данный момент в Кушве, из которой поступило сообщение, не хватает бригад Скорой помощи - из пяти положенных действуют только три. На их попечении находятся в том числе и пункты за 100 км от города. При этом максимальная заработная плата составляет 25 тысяч рублей.