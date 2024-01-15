Президент России Владимир Путин отметил, что поддержка семей погибших бойцов СВО - задача всего народа. О том, как важно укрепление социальных гарантий, лидер рассказал на форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим".
- И конечно, ключевой приоритет - создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении, - заключил Путин.
Он также отметил значимость форума в воспитании молодого поколения - как считает президент РФ, общение с ветеранами необходимо для молодежи. Кроме того, авторитет военных может найти применение в волонтерских и гуманитарных проектах.
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