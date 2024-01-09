Накануне в центральный избирательный штаб Владимира Путина поступила новая партия подписей. Их прислали из 13 регионов России. Люди таким способом поддерживают самовыдвижение главы государства на должность президента, выборы которого состоятся в марте 2024 года.
На данный момент уже собрано более 1,3 миллиона подписей - об этом рассказала главврач московской больницы №52 и сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко. Проверка имеющихся в поддержку Владимира Путина подписей началась еще 6 января - массовое мероприятие проводится в штабе президента.
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