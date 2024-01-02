Президент России Владимир Путин посетил с визитом госпиталь им. А. А. Вишневского. Во время посещения лидер государства пообщался с военными и сообщил, что инфляция и рост цен в стране находятся под контролем. По его словам, инфляция растет в небыстром темпе, поэтому цены слегка подросли.

Также Путин подчеркнул, что, несмотря на состояние вооруженного конфликта, страна поддерживает показатели эффективности на прежнем уровне. В том числе государство исполняет все обязательства перед народом в полном объеме.

Ранее же президент РФ сообщил, что ответственность за социальные издержки государство с себя снимать не будет даже при условии увеличения издержек для усиления обороны страны.