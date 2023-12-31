В России уже наступает Новый год - его начали отмечать жители Камчатки и Чукотки. Именно они стали первыми зрителями традиционного обращения президента России Владимира Путина к народу.
В своей речи лидер заявил, что в уходящем году Россия сумела отстоять интересы и ценности своих граждан и в целом страны. Путин также отметил, что народ гордится героями, которые сейчас находятся в зоне СВО и выразил уверенность в том, что бойцы чувствуют поддержку соотечественников. Отдельной строкой президент пожелал россиянам всего самого доброго, подчеркнув, что Россия способна на решение самых сложных задач и никогда не отступает.
Лавров уверен, что протесты в Сербии – срежиссированное Западом представление ради захвата власти
По мнению политика, страны недовольны успехом Вучича у народа.
Новогоднее обращение Шольца превратилось в жалобу на Россию
Канцлер упомянул в тексте и Путина, и Россию, и газ.
Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году
Квоты планируется установить до 31 декабря 2024 года, согласно документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока определены лишь показатели для Калининградской области: 4,4 тыс. тонн для консервированной рыбы и 100 тонн для морепродуктов.
На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров
На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров, выбирая традиционные советские новогодние фильмы вроде "Иронии судьбы, или С легким паром!" и "Иван Васильевич меняет профессию". Эти кинохиты включают в себя 22% предпочтений.