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Новый год зашагал по стране: Первыми новогоднее поздравление Путина услышали жители Камчатки и Чукотки
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:24

Новый год зашагал по стране: Первыми новогоднее поздравление Путина услышали жители Камчатки и Чукотки

В России уже наступает Новый год - его начали отмечать жители Камчатки и Чукотки. Именно они стали первыми зрителями традиционного обращения президента России Владимира Путина к народу.

В своей речи лидер заявил, что в уходящем году Россия сумела отстоять интересы и ценности своих граждан и в целом страны. Путин также отметил, что народ гордится героями, которые сейчас находятся в зоне СВО и выразил уверенность в том, что бойцы чувствуют поддержку соотечественников. Отдельной строкой президент пожелал россиянам всего самого доброго, подчеркнув, что Россия способна на решение самых сложных задач и никогда не отступает.

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