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В поддержку Путина, как самовыдвиженца, уже собрали более полумиллиона подписей
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:52

В поддержку Путина, как самовыдвиженца, уже собрали более полумиллиона подписей

В избирательный штаб Владимира Путина поступила первая партия подписей. В поддержку кандидата собрано уже более полумиллиона подписей, сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова.

Все подписи были собраны в Московской области, а остальные начнут прибывать из других регионов уже только после пятого января. Задействованы все регионы России.

- Мы не хотим людям отказывать в праве поставить подпись в поддержку нашего кандидата, подчеркивается в официальном сообщении.

Для того чтобы участвовать в выборах, кандидату-самовыдвиженцу требуется собрать не менее 300 тысяч подписей россиян, а в каждом регионе их должно быть не менее 7,5 тысяч.

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