В избирательный штаб Владимира Путина поступила первая партия подписей. В поддержку кандидата собрано уже более полумиллиона подписей, сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова.
Все подписи были собраны в Московской области, а остальные начнут прибывать из других регионов уже только после пятого января. Задействованы все регионы России.
- Мы не хотим людям отказывать в праве поставить подпись в поддержку нашего кандидата, подчеркивается в официальном сообщении.
Для того чтобы участвовать в выборах, кандидату-самовыдвиженцу требуется собрать не менее 300 тысяч подписей россиян, а в каждом регионе их должно быть не менее 7,5 тысяч.
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