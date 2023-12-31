В избирательный штаб Владимира Путина поступила первая партия подписей. В поддержку кандидата собрано уже более полумиллиона подписей, сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова.

Все подписи были собраны в Московской области, а остальные начнут прибывать из других регионов уже только после пятого января. Задействованы все регионы России.

- Мы не хотим людям отказывать в праве поставить подпись в поддержку нашего кандидата, подчеркивается в официальном сообщении.

Для того чтобы участвовать в выборах, кандидату-самовыдвиженцу требуется собрать не менее 300 тысяч подписей россиян, а в каждом регионе их должно быть не менее 7,5 тысяч.