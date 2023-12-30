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Путин отправил поздравления с грядущими праздниками мировым лидерам
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:04

Путин отправил поздравления с грядущими праздниками мировым лидерам

Новый год и Рождество - одни из главных праздников во многих странах. Президент России Владимир Путин не обошел их вниманием, обратившись с поздравлениями к ряду глав иностранных государств. Такую информацию официально сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравительные телеграммы были направлены в дружественные стразы, входящие в состав СНГ, а также в Абхазию и Южную Осетию. От лица президента получили также поздравления КНР, Бразилия, Вьетнам, Куба, Венесуэла, Сербия, Турция, а также премьер-министр Венгрии и руководство Индии.

Проигнорированы были недружественные страны, а также лидеры Молдавии и Украины.

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