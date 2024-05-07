Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 91,3124
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 98,473
Путин: разговор о безопасности возможен только на равных
  1. Главная
  2. Страна
  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 12:24

Путин: разговор о безопасности возможен только на равных

Президент РФ Владимир Путин на инаугурации заявил, что обсуждение безопасности и стратегической стабильности возможно только на равных, а не с позиции силы.

Напомним, что на последних президентских выборах Владимир Путин набрал 87,28% голосов, получив поддержку 76 277 708 избирателей.

6 мая представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон признает президентство Владимира Путина, хотя считает, что прошедшие выборы не были полностью "свободными и справедливыми".

Мир

Пашинян 8 мая отправится в Москву, чтобы председательствовать на заседании ЕАЭС

Пашинян 8 мая отправится в Москву, чтобы председательствовать на заседании ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свои планы отправиться в Москву на саммит﻿ ЕАЭС.

Читать полностью
РФ использовала большую часть «зависших» в Индии рупий

РФ использовала большую часть «зависших» в Индии рупий

Значительная доля накопившихся на счетах в банках Индии миллиардов индийских рупий, которые принадлежат экспортерам из РФ, была использована российской стороной, и данная проблема в настоящее время решена. Об этом сообщает газета "The Hindustan Times", ссылаясь на свои источники.

Читать полностью

Общество

Фокусник Амаяк Акопян рассказал, как его внесли в черный список всех американских казино

Фокусник Амаяк Акопян рассказал, как его внесли в черный список всех американских казино

Знаменитый советский фокусник Амаяк Акопян рассказал, как в 1988 году поехал в США, где показал карточный фокус в местном казино. В ходе данного фокуса, который проводился с участием посетителей казино, Акопяну удалось заработать более четырех тысяч долларов.

Читать полностью
В ФСБ заявили, что организатор теракта в

В ФСБ заявили, что организатор теракта в "Крокусе" скрывается за границей

По словам главы Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, организатор теракта в "Крокус Сити Холле" скрывается за пределами страны.

Читать полностью

Новости