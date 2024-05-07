Президент РФ Владимир Путин на инаугурации заявил, что обсуждение безопасности и стратегической стабильности возможно только на равных, а не с позиции силы.

Напомним, что на последних президентских выборах Владимир Путин набрал 87,28% голосов, получив поддержку 76 277 708 избирателей.

6 мая представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон признает президентство Владимира Путина, хотя считает, что прошедшие выборы не были полностью "свободными и справедливыми".