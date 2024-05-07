Президент РФ Владимир Путин заявил, что судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений.
Напомним, на последних президентских выборах Владимир Путин получил 87,28% голосов, что составило 76 277 708 избирателей.
Первая инаугурация Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2000 года после победы на выборах 26 марта того же года. В тот момент ему было 48 лет, а сейчас действующему президенту уже 71 год.
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РФ использовала большую часть «зависших» в Индии рупий
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Законопроект, который позволил бы Финляндии контролировать поток мигрантов и отказывать им во въезде прямо на границе, откладывается.
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