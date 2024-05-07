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Путин: Судьбу России мы будем определять сами
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 12:16

Путин: Судьбу России мы будем определять сами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений.

Напомним, на последних президентских выборах Владимир Путин получил 87,28% голосов, что составило 76 277 708 избирателей.

Первая инаугурация Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2000 года после победы на выборах 26 марта того же года. В тот момент ему было 48 лет, а сейчас действующему президенту уже 71 год.

Фото:flickr.com/Dmitry Djouce(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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