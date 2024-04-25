Президент России Владимир Путин отметил, что в ближайшие годы стране предстоит столкнуться с дефицитом кадров. Однако он подчеркнул, что решить эту проблему за счет миграции невозможно и необходимы другие подходы.

В ходе выступления на съезде РСПП он заявил, что стране необходимы другие подходы к этому вопросу.

Владимир Путин также отметил, что в России сохраняется низкий уровень безработицы — всего 3%. Он подчеркнул необходимость увеличения объема промышленного производства на десятки процентов и выразил мнение, что новые предприятия, включая высокотехнологичные в критически важных секторах, должны быть запущены по всей стране.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Presidential Executive Office of Russia)