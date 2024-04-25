Президент России Владимир Путин отметил, что в ближайшие годы стране предстоит столкнуться с дефицитом кадров. Однако он подчеркнул, что решить эту проблему за счет миграции невозможно и необходимы другие подходы.
В ходе выступления на съезде РСПП он заявил, что стране необходимы другие подходы к этому вопросу.
Владимир Путин также отметил, что в России сохраняется низкий уровень безработицы — всего 3%. Он подчеркнул необходимость увеличения объема промышленного производства на десятки процентов и выразил мнение, что новые предприятия, включая высокотехнологичные в критически важных секторах, должны быть запущены по всей стране.
Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Presidential Executive Office of Russia)
Передача активов России Киеву только укрепит рубль
Эксперты уверены, что курс доллара после этих действий упадет.
Французы категорически не поддерживают идею Макрона о переброске европейских солдат на Украину
По недавнему опросу, проведенному социологической службой Франции "Elabe", 57% французских граждан считает предложение французского лидера Эммануэля Макрона по отправке вооружённых сил стран ЕС на Украину категорически неправильным.
Новейший робот-пылесос Roidmi EVE CC доступен к покупке
Roidmi EVE CC — это продвинутая модель робота-пылесоса, которая существенно упрощает уборку.
Ивлеевой предъявили обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ и отрицательной оценки СВО
Тверской суд Москвы оштрафовал блогера и известную телеведущую Анастасию Ивлееву. В самом начале проведения СВО Анастасия Ивлеева опубликовала в Instagram (соцсеть признана экстремистской на территории РФ) опубликовала пост, который дискредитировал Вооруженные силы РФ, а также свидетельствовал об отрицательной оценки СВО.