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Задуманные планы будут решены, а цели достигнуты, сказал Владимир Путин
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 0:12

Задуманные планы будут решены, а цели достигнуты, сказал Владимир Путин

Владимир Путин поздним вечером 17-го марта после закрытия избирательных участков приехал свой штаб в Гостином дворе в Москве, встретился и пообщался с волонтерами штаба, поблагодарил всех и сделал несколько заявлений.

"В этот день мы все соратники", - заявил Владимир Путин и поблагодарил всех граждан РФ, которые пришли на участки и проголосовали.

Все задуманные планы по развитию России, безусловно, будут решены, а цели достигнуты, заявил Путин.

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