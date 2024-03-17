Владимир Путин поздним вечером 17-го марта после закрытия избирательных участков приехал свой штаб в Гостином дворе в Москве, встретился и пообщался с волонтерами штаба, поблагодарил всех и сделал несколько заявлений.

"В этот день мы все соратники", - заявил Владимир Путин и поблагодарил всех граждан РФ, которые пришли на участки и проголосовали.

Все задуманные планы по развитию России, безусловно, будут решены, а цели достигнуты, заявил Путин.

Путин: результаты выборов — проявление доверия со стороны граждан и их надежды, что все будет выполнено

Подавить извне волю россиян не получится никогда — Путин.

Путин: выборы — это не формальная вещь, из голосов граждан России составляется единая воля народа.