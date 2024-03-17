Владимир Путин поздним вечером 17-го марта после закрытия избирательных участков приехал свой штаб в Гостином дворе в Москве, встретился и пообщался с волонтерами штаба, поблагодарил всех и сделал несколько заявлений.
"В этот день мы все соратники", - заявил Владимир Путин и поблагодарил всех граждан РФ, которые пришли на участки и проголосовали.
Все задуманные планы по развитию России, безусловно, будут решены, а цели достигнуты, заявил Путин.
Путин: результаты выборов — проявление доверия со стороны граждан и их надежды, что все будет выполнено
Подавить извне волю россиян не получится никогда — Путин.
Путин: выборы — это не формальная вещь, из голосов граждан России составляется единая воля народа.
Вице-спикер парламента Сербии сказал о большом внимании к выборам в России
Йован Янич: "Сербия сквозь века сохраняет близкие отношения с Россией, и ей важно, чтобы Россия развивалась в мире и боролась за идеалы, за которые она определилась".
Сколько россиян на Олимпийских играх-2024 сможет принять участие сообщил МОК
Возможно, что некоторые из предполагаемых к участию спортсменов и сами откажутся от игры на таких условиях.
Hyundai Creta возвращается в российские автосалоны
Возвращение легендарного кроссовера Hyundai Creta на российский рынок под новым названием Solaris HC стало значительным событием для автолюбителей.
Новое исследование: физкультура помогает мозгу работать быстрее
Международная группа ученых из Японии и США представила результаты исследования, опубликованного в научном издании The Journal of Physiology (JOP), которые раскрывают механизм, почему физические тренировки улучшают умственные способности.