В четверг, 4 апреля в Москве проходит XII съезд Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). На нем ожидается выступление президента России Владимира Путина. "Будет достаточно большое выступление президента", - пообещал представитель Кремля Дмитрий Песков. Также следом выступит и глава ФНПР Михаил Шмаков.
"Президент продолжает работать в Кремле. Сегодня он начнет публичную часть своего рабочего дня с выступления на XII съезде ФНПР - Федерации независимых профсоюзов России", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства.
Сегодня XII съезд принял программу ФНПР "За справедливую экономику!", которая отражает позицию российских профсоюзов. Программа включает требования о высоких заработках, равенстве прав и гарантий для всех трудящихся, обязательном социальном страховании, молодежной политике и равенстве в трудовых отношениях. Важными пунктами также являются правовая защита работников, защита жизни и здоровья на производстве и укрепление международной солидарности трудящихся. С докладом по программе выступила заместитель председателя ФНПР Нина Кузьмина.
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