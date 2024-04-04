ТАСС сообщает:

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Специалистов по всем профессиям в России будут готовить с учетом прогноза кадровой потребности. При этом сам прогноз будет постоянно актуализироваться согласно состоянию экономики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). "Чтобы выпускники техникумов, колледжей, вузов были уверены, что получат интересную работу по специальности, формируется прогноз кадровой потребности экономики. Речь идет о понимании, сколько, кого нам нужно будет в экономике. Сколько технологов, строителей, конструкторов, педагогов, социальных работников и так далее. Сколько потребуется этих специалистов стране через пять лет и на более отдаленную перспективу", - сообщил президент. Глава государства подчеркнул, что именно на основе этого прогноза нужно создавать контрольные цифры приема в учебные заведения, то есть определять объемы подготовки таких специалистов. "Прогноз будет регулярно актуализироваться с учетом деловой активности состояния отраслей экономики, а также ситуации на рынке труда", - подчеркнул он. Глава государства отметил, что абсолютным требованием времени является доступное качественное образование, реальная возможность для человека приобретать профессию - хорошую, интересную, перспективную - по душе, а также повышать свою квалификацию на протяжении всей карьеры, всей жизни. "Как было сказано в послании, в следующем году будет запущен национальный проект "Кадры". Уверен, профсоюзы примут самое активное, заинтересованное участие в его реализации. Мы продолжим укреплять связку всех уровней образования, налаживать их тесное партнерство с работодателями, имею в виду развитие системы профориентации, которая уже действует в школах страны, реализацию федерального проекта "Профессионалитет", в рамках которого на базе обновленных образовательных производственных центров в контексте требований, которые предъявляет и бизнес, будут подготовлены около 1 млн специалистов рабочих профессий для отраслей экономики, включая электронику, IT-технологии, фармацевтику, легкую промышленность, авиа- и судостроение, и так далее", - рассказал российский лидер. В дальнейшем, по словам Путина, сотрудничество образовательных организаций и предприятий охватит всю систему среднего образования, в том числе подготовку кадров для школ, больниц и поликлиник, для сферы услуг, туризма и так далее. "Мы дополнительно поддержим высшие учебные заведения, которые запускают кадровые и технологические проекты с регионами и компаниями реального сектора экономики и социальной сферы. Для них будет продлена программа "Приоритет-2030". Здесь также надеюсь на поддержку традиционно сильных и авторитетных вузовских профсоюзов", - подытожил он.