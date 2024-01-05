Врач Попкова выделяет продукты, которые помогут поддерживать энергию зимой

Исследование в журнале Lancet Healthy Longevity показало, что регулярное использование слуховых аппаратов снижает риск преждевременной смерти у людей с потерей слуха. Более 10 000 участников, возрастом в среднем 49 лет, были оценены в период с 1999 по 2012 год, и результаты были сопоставлены с данными о смертности до 2019 года.