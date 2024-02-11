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Кардиолог Крулев объясняет, что учащенный пульс не всегда указывает на серьезные проблемы с сердцем
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:15

Кардиолог Крулев объясняет, что учащенный пульс не всегда указывает на серьезные проблемы с сердцем

Учащенный пульс может быть вызван тревожностью, усталостью или физической нагрузкой. Однако, если учащенный пульс становится постоянным, необходимо обратиться к врачу для обследования, так как это может быть признаком других нарушений, включая проблемы с эндокринной системой.

Тахикардия также может возникнуть в результате потери крови, анемии, обезвоживания и других состояний, а также быть связана с лихорадкой, воспалением, гипогликемией или ожирением, сообщает Общественная Служба Новостей.

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