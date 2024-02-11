Кардиолог Крулев объясняет, что учащенный пульс не всегда указывает на серьезные проблемы с сердцем

Учащенный пульс может быть вызван тревожностью, усталостью или физической нагрузкой. Однако, если учащенный пульс становится постоянным, необходимо обратиться к врачу для обследования, так как это может быть признаком других нарушений, включая проблемы с эндокринной системой.
Тахикардия также может возникнуть в результате потери крови, анемии, обезвоживания и других состояний, а также быть связана с лихорадкой, воспалением, гипогликемией или ожирением, сообщает Общественная Служба Новостей.
Ученые из Университета Кордовы разработали метод превращения осадков сточных вод в активированный уголь
Процесс начинается с сушки и измельчения осадка, который затем смешивается с гидроксидом калия (KOH) для активации. Этот метод требует на 50% меньше KOH по сравнению с традиционными методами, что делает его экологически более дружелюбным и экономически эффективным.
Американские ученые сделали уникальное открытие про металлы
Ученые из Национальной лаборатории "Сандиа" и Техасского университета A&M в США обнаружили, что металлы обладают способностью к самовосстановлению. Исследователи провели эксперимент с платиной и обнаружили, что микроскопические трещины на ее поверхности моментально затягиваются и исчезают.
Диетологи предлагают использовать натуральный кофе в качестве средства борьбы с ожирением
Ожирение становится проблемой мирового масштаба, и поиск эффективных методов похудения становится все более актуальным.
Ученые из Института Роберта Коха выделили три недооцененных метода снижения кровяного давления
Во-первых, потеря лишнего веса связана со средним снижением артериального давления.