Кардиолог Крулев объясняет, что учащенный пульс не всегда указывает на серьезные проблемы с сердцем

Учащенный пульс может быть вызван тревожностью, усталостью или физической нагрузкой. Однако, если учащенный пульс становится постоянным, необходимо обратиться к врачу для обследования, так как это может быть признаком других нарушений, включая проблемы с эндокринной системой.

Тахикардия также может возникнуть в результате потери крови, анемии, обезвоживания и других состояний, а также быть связана с лихорадкой, воспалением, гипогликемией или ожирением, сообщает Общественная Служба Новостей.