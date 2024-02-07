Минувшей ночью в Нидерландах акции фермеров прошли так масштабно, что полиция даже растерялась и не смогла отреагировать на происходящее должным образом, сообщает телеканал NOS.
Протестующие недовольны политикой ЕС в отношении экологии, аграрной и общей экономической повесткой Брюсселя. Всё это которая негативно сказывается на простых производителей "сельхозки" в Европе.
В Бельгии, Испании и Франции пустеют полки магазинов из-за заблокированных дорог. На востоке Европы, в Болгарии, перекрыто 80 трасс из-за протестов. Политики ЕС видят руку Москвы в нарастающих акциях аграриев.
Послы США говорят о сложной ситуации с репутацией страны из-за помощи Киеву
Об этом сообщили дипломаты из девяти стран.
IT-компания SAP прекращает работу с Россией
В рамках продолжения санкций крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса из Германии, компания SAP, отключает 20 марта российский бизнес от своих сервисов.
Система субсидий сделает жилье для россиян доступнее
Это мнение озвучил экономист Осянин.
В России ожидается подорожание еще одного продукта
Примерное повышение составит около 30%.