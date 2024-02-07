Минувшей ночью в Нидерландах акции фермеров прошли так масштабно, что полиция даже растерялась и не смогла отреагировать на происходящее должным образом, сообщает телеканал NOS.

Протестующие недовольны политикой ЕС в отношении экологии, аграрной и общей экономической повесткой Брюсселя. Всё это которая негативно сказывается на простых производителей "сельхозки" в Европе.

В Бельгии, Испании и Франции пустеют полки магазинов из-за заблокированных дорог. На востоке Европы, в Болгарии, перекрыто 80 трасс из-за протестов. Политики ЕС видят руку Москвы в нарастающих акциях аграриев.