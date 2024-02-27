Минобороны России провело испытания комплекса С-500 "Прометей". Зенитно-ракетная система (ЗРС) Прометей способна обнаруживать, сопровождать и уничтожать гиперзвуковые цели — ракеты, снаряды и т. п., пишут "Известия".



Причем, говорится о способности системы работать не только против существующих разработок, но и против перспективных, еще не внедренных в войска. Таким образом Минобороны действует на опережение.

Такие цели сложно уничтожать по причине трудности обнаружения. Они появляются на радарах в последний момент, когда принимать решение уже некогда. Оператору просто не хватит реакции. Поэтому анализ информации ведется с помощью ИИ.





