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Испытания новейшего комплекса С-500 прошли успешно
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:34

Испытания новейшего комплекса С-500 прошли успешно

Минобороны России провело испытания комплекса С-500 "Прометей". Зенитно-ракетная система (ЗРС) Прометей способна обнаруживать, сопровождать и уничтожать гиперзвуковые цели — ракеты, снаряды и т. п., пишут "Известия".

Причем, говорится о способности системы работать не только против существующих разработок, но и против перспективных, еще не внедренных в войска. Таким образом Минобороны действует на опережение.

Такие цели сложно уничтожать по причине трудности обнаружения. Они появляются на радарах в последний момент, когда принимать решение уже некогда. Оператору просто не хватит реакции. Поэтому анализ информации ведется с помощью ИИ.



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