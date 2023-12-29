Розничные магазины «Магнит» терпят бедствие: полки оказались абсолютно пустыми. В преддверии праздников покупатели разобрали товары, а новые поставки задержались из-за погодных условий.

- Точечно могут возникать задержки с привозом некоторых категорий продуктов, - говорят представители сети. - В настоящее время график привозов восстанавливается, магазины пополняются товаром.

Также в пресс-службе сообщили, что проблем с продуктами нет, их достаточно для того, чтобы удовлетворить покупательский спрос. Однако всего день назад жители города жаловались на нехватку продовольствия в магазинах.