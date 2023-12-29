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В Екатеринбурге из-за погоды опустели магазинные полки
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:38

В Екатеринбурге из-за погоды опустели магазинные полки

Розничные магазины «Магнит» терпят бедствие: полки оказались абсолютно пустыми. В преддверии праздников покупатели разобрали товары, а новые поставки задержались из-за погодных условий.

- Точечно могут возникать задержки с привозом некоторых категорий продуктов, - говорят представители сети. - В настоящее время график привозов восстанавливается, магазины пополняются товаром.

Также в пресс-службе сообщили, что проблем с продуктами нет, их достаточно для того, чтобы удовлетворить покупательский спрос. Однако всего день назад жители города жаловались на нехватку продовольствия в магазинах.

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