Розничные магазины «Магнит» терпят бедствие: полки оказались абсолютно пустыми. В преддверии праздников покупатели разобрали товары, а новые поставки задержались из-за погодных условий.
- Точечно могут возникать задержки с привозом некоторых категорий продуктов, - говорят представители сети. - В настоящее время график привозов восстанавливается, магазины пополняются товаром.
Также в пресс-службе сообщили, что проблем с продуктами нет, их достаточно для того, чтобы удовлетворить покупательский спрос. Однако всего день назад жители города жаловались на нехватку продовольствия в магазинах.
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