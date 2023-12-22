Часть продуктов питания, выставленных на прилавках в магазинах, врастут в цене уже в начале 2024 года. Об этом сообщается в официальных письмах производителей, направленных торговым сетям.
В качестве примера приводятся данные от компании «Вимм-Билль-Данн». Она информировала о том, что средний рост цен составит около 4,9%. Намного подорожает молочная продукция и соки - до 16,1%. Кофе и напитки марки Nestle поднимутся на 15%. Рис от «Агроимпорта» побил все рекорды - его цена вырастет на 22%.
Представитель Минсельхоза уверяют, что все повышения цен находятся на контроле. Причиной такого подорожания называют нестабильность курса валюты.
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