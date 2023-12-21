Министерство сельского хозяйства отметило снижение цен на картофель, мясо кур, свинину и многие другие продукты. Часть продовольственных товаров если и не стала дешевле, то уж точно не подорожала.

- По некоторым категориям отпускные цены в настоящее время ниже, чем годом ранее. Среди таких позиций - картофель (-17,2%), лук репчатый (-5,9%), крупа гречневая (-17,1%), - говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Стоимость мяса (куры и свинина) только за последнюю неделю упала на 1,1% и 2,9% соответственно. Молоко, сыры, сливочное масло, замороженная рыба подорожали, но скорость роста цен стала меньше чем в прошлом году. Вопрос с подорожанием яиц пока остается открытым - ведомство прогнозирует, что стабилизация цен на них придется только на период после Нового года.