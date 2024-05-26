Эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале заявила, что хроническое воспаление может приводить к накоплению лишнего жира и препятствовать снижению веса. По её словам, воспаление в организме вызывают трансжиры, сахар, фруктоза и сахарозаменители, так как они повышают уровень инсулина и риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, избыток растительных масел, глютен и молочные продукты (особенно для людей с непереносимостью лактозы) также могут поддерживать воспаление. Фастфуд и полуфабрикаты мешают синтезу простациклина, необходимого для поддержания тонуса сосудов, что увеличивает риск тромбозов.

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